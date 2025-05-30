Muslera veda etti

Spor Servisi

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera düzenlenen basın toplantısında gelecek sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giymeyeceğini açıkladı.

Uruguaylı file bekçisi açıklamasında, ‘‘14 sene bir kulüpte olmak her oyuncunun yapabileceği bir şey değil. Rakiplerimize de teşekkür etmek istiyorum. Yönetime de teşekkür ediyorum. Hayatımın sonuna kadar Galatasaray’ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak. Taraftarlar, geldiğim günden bu yana bana sevgi, saygı ve mutluluk verdi. Tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız’’ ifadelerini kullandı.

Futbolu tamamen bırakmayacağını vurgulayan tecrübeli eldiven, ‘‘Başkanımla konuştuk. Futbolu tamamen bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim ama memleketime yakın bir yerde oynayacağım. Türkiye benim ikinci ülkem ama aileme yakın olmak istiyorum’’ dedi. Muslera, Galatasaray kariyeri boyunca toplamda 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.