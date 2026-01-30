Müslim: Paris bir komploydu

Dış Haberler

Suriye’de emperyalistlerin desteğiyle Colani merkezli bir düzen inşa edilirken PYD’nin eski eş genel başkanı Salih Müslim, Paris’teki toplantının ardından yaşananları “Kürtlere karşı uluslararası bir komplo” olarak nitelendirdi.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Müslim, son dönemde SDG’ye yönelik askeri operasyonların arkasında 5-6 Ocak tarihlerinde Paris’te ABD arabuluculuğunda HTŞ yönetimi ile İsrail arasındaki toplantılar olduğunu söyledi.

Müslim, ABD'nin son dönemdeki tavrının kendileri açısından “bir dereceye kadar sürpriz” olduğunu söyledi. Buna rağmen Şam yönetimiyle diyaloğa açık olduklarını söyleyen Müslim, anlaşma sağlanamaması durumunda ise “direneceklerini” vurguladı.

YOK ETME PLANI

SDG ve Şam arasında bir anlaşma olmasına rağmen 6 Ocak'ta Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinde operasyonların başlamasını eleştiren Müslim, bu süreçte güçlerini Rakka ve Deyrizor'dan çektiklerini belirterek, “Farkına vardık ki bu, ufak bir çatışma değil. Bu, konsept düzeyinde bir şey. Burada Rojava'yı yok etme, özerkliği teslim alma ya da bitirme planı olduğunu gördük” dedi.

ABD ile ilişkilerini değerlendiren Müslim, “Amerikalılar hiçbir zaman bizi koruyacaklarına dair söz vermedi. Biz de böyle bir talepte bulunmadık. Bu bir çıkar meselesiydi, IŞİD’e karşı birlikte hareket ettik” dedi. Müslim, son dönemde ABD’nin değişen tavrında Türkiye’nin etkili olduğunu söyledi.

BARRACK’TAN ÇAĞRI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerden çekildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Açıklamada, TSK’nin bölgede Suriye hükümetiyle koordinasyon içinde faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise HTŞ ile SDG arasında yürütülen normalleşme sürecine ilişkin “18 Ocak Anlaşması’nın işbirliğiyle hayata geçirilmesi, özellikle entegrasyon sürecinin öncelikli hedefi” dedi. ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya’dan üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Barrack, bölgedeki tarafların üzerinde uzlaştığı üç temel başlığa dikkat çekerek sürece yönelik “ortak destek” vurgusunda bulundu. Barrack, sürece rağmen tüm tarafların IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonla işbirliğinin süreceğini söyledi.