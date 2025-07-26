Musluktan çamur akıyor

Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 902 güne karşın sorunların çoğu hâlâ çözülmedi. Konteyner kentlerde yaşayan yüzbinlerce depremzedenin sorunları halk sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı. Afetten en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay’ın İskenderun ilçesindeki altyapı sorunları ise iktidarın deprem kentlerine kayıtsızlığını gözler önüne serdi. İskenderun’daki su sorunu giderek derinleşti. Son olarak binlerce hanenin musluklarından su yerine çamur aktığı görüldü.

Ekonomik krizle mücadele eden yurttaşlar, ihtiyaçlarının tümünü su satın alarak karşılamak zorunda bırakıldıklarını belirterek AKP’li İskenderun Belediyesi’nin sorunu çözmemesine tepki gösterdi. Yurttaşlar, “Seçimsiz dönem diye mi sorunlarımıza kayıtsız kalınıyor?” diye sordu. BirGün’e konuşan yurttaşlar şunları söyledi:

“Depremden birkaç saat sonra yaşatmaya başladıkları kimsesizlik hissini halen yaşıyoruz. Kent koca şantiye gibi. Yaşadıklarımızı unutmamıza imkân vermiyorlar. Depremzedeye reva gördükleri çamurlu su. Halen çok sayıda kişi konteyner kentlerde yaşıyor. Başımızı sokabileceği evimiz olduğu için utanıyoruz. Bize bu çamurlu suyu reva görenlerin ise yüzü bile kızarmıyor. Şehrimizin bazı yerleri deprem sanki dün olmuş gibi.”