Muşluların futbol aşkı: Maç iptal edilmesin diye stadyumdaki karı temizlediler

Muş’ta kar altında kalan stadyumu maça hazır hale getirmek için bir araya gelen taraftarlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve 1984 Muşspor çalışanlarıyla ellerine kürekleri alarak sahayı kardan temizledi.

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, Şehir Stadyumu’nda düzenlenmesi planlanan 1984 Muşspor ve Adana 1954 FK maçının iptal edilme tehlikesi oluşturdu. Ancak, bir grup taraftar, maçın iptal edilmemesi için kolları sıvadı.

Şehirde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan stadyum, taraftarların işbirliği sayesinde tekrar açıldı. Kürekleri alan taraftarlar, görevli ekiplerle birlikte sahadaki jaru temizledi.

Muş 1984 Sporun taraftarları olarak sahada kar temizleme çalışması yürüttüklerini belirten Osman Bozkurt da, “Muş’ta çok şiddetli bir kar yağışı var. Muşsporumuzun çok önemli bir maçı olduğunu duyduk. Taraftar gurubu olarak hep beraber sahamızı tertemiz yapıp daha güzel bir zeminde futbol oynanabilmesi için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. İnşallah müsabakayı kazanırız” ifadelerini kullandı.