Müslüm Gülhan, 42'nci TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak

BirGün yazarı Müslüm Gülhan, 42. TÜYAP Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

Gülhan, 20 Aralık günü İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverlerle buluşarak kitaplarını imzalayacak.

İmza günü etkinliği, fuar alanında Salon 7, Stant 719B’de gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca Müslüm Gülhan’ın yalnızca kitaplarını imzalamakla kalmayıp, okurlarıyla sohbet etmesi, yazarlık serüveni ve güncel gelişmelere dair düşüncelerini paylaşması da bekleniyor.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan TÜYAP Kitap Fuarı, yazar-okur buluşmalarının yanı sıra söyleşiler, paneller ve kültür-sanat etkinlikleriyle edebiyat dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

42’ncisi düzenlenen fuar da bu yıl çok sayıda yazar, yayınevi ve okuru aynı çatı altında buluşturuyor.