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Müslüm Gülhan okurlarıyla buluşacak

BirGün yazarı Müslüm Gülhan, “Sokak Futbolu: 4 Taş 1 Top” adlı kitabıyla 26 Nisan Cumartesi günü Kadıköy’de okurlarıyla buluşuyor. Moda’daki TAKSAV şubesinde gerçekleşecek etkinlikte söyleşi ve imza günü bir arada olacak.

Güncel
  • 25.04.2025 10:57
  • Giriş: 25.04.2025 10:57
  • Güncelleme: 25.04.2025 11:02
Kaynak: Haber Merkezi
Müslüm Gülhan okurlarıyla buluşacak

BirGün yazarı Müslüm Gülhan, kaleme aldığı yeni kitabı “Sokak Futbolu: 4 Taş 1 Top” ile okurlarının karşısına çıkıyor.

Gülhan, kitabı 26 Nisan 2025 Cumartesi günü İstanbul Kadıköy’de düzenlenecek bir söyleşi ve imza etkinliğinde sevenleriyle buluşacak.

Etkinlik, saat 15.00 ile 18.00 arasında Moda’da bulunan Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı’nın (TAKSAV) Kadıköy Şubesi’nde gerçekleşecek.

Müslüm
Müslüm Gülhan
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