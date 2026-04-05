Mussolini’nin villası belediyeye geçti: “Faşist nostaljiye bırakmayacağız”

İtalya’nın Adriyatik kıyısındaki Riccione kentinde bulunan ve Mussolini ile özdeşleşen villa, düzenlenen müzayede sonucunda belediye tarafından satın alındı. Belediye Başkanı Daniela Angelini, satın almayı “sevgi ve vizyon eylemi” olarak nitelendirirken, yapının yeniden kamusal alana kazandırılmasının “kent için bir zafer” olduğunu söyledi.

FAŞİST ÇEVRELERE KARŞI “ÖN ALIM”

Guardian’ın haberine göre belediye, müzayedede faşist geçmişi olan bir alıcının teklifini geride bırakarak villayı satın aldı. Söz konusu alıcının, 1946’da kurulan neo-faşist İtalyan Sosyal Hareketi ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Belediye yönetimi, bu müdahaleyle yapının “faşist nostaljiklerin buluşma noktası” haline gelmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını açıkça ifade etti.

TARİHLE YÜZLEŞME: “SİLMEK DEĞİL ANLATMAK”

Angelini, bazı çevrelerin villanın adının değiştirilmesi yönündeki taleplerine karşı çıkarak, “tarihin iptal edilemeyeceğini” vurguladı.

Belediye başkanına göre asıl hedef, yapıyı faşizmi yücelten bir mekân değil; 20. yüzyılın “iyi, kötü ve çirkin” yönlerini anlatan bir kamusal hafıza alanına dönüştürmek.

Angelini, “Bu isim zor bir geçmişi hatırlatıyor ama bunu silmek değil, doğru şekilde anlatmak gerekir” diyerek yaklaşımını ortaya koydu.

FAŞİST DÖNEMDEN BUGÜNE UZANAN YAPI

1893 yılında inşa edilen villa, Mussolini’nin eşi Rachele Mussolini tarafından 1934’te satın alındı. Mussolini’nin buraya deniz uçağıyla geldiği ve villayı yalnızca tatil için değil, hükümet işleri için de kullandığı biliniyor.

Aile, villayı genişleterek üç katlı, 20 odalı bir yapıya dönüştürdü ve tenis kortu ekledi.

KAMUDAN ÖZELLEŞTİRMEYE, YENİDEN KAMULAŞTIRMAYA

İkinci Dünya Savaşı sonrası kamulaştırılan yapı, 1950’ler ve 60’larda farklı ticari amaçlarla kullanıldı. Bir dönem veteriner kliniği ve restoran olarak hizmet verdi.

1990’ların sonlarında bir banka tarafından satın alınan villa restore edilerek 2005’ten itibaren sergiler ve sivil etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı.

Ancak son satış süreci, Mussolini’nin mirası etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Villa etrafındaki tartışma yalnızca yerel düzeyle sınırlı kalmadı. Başbakan Giorgia Meloni’nin partisinden bazı siyasetçilerin, yapının adının değiştirilmemesi gerektiğini savunması, konunun ulusal ölçekte de tartışılmasına yol açtı.

Riccione Belediyesi ise ismi koruyarak, yapıyı eleştirel bir tarih anlatısının parçası haline getirme konusunda ısrarcı.