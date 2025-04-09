Muşspor’dan iki futbolcu haftanın 11’inde

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 27. haftanın en iyi 11’i açıklandı. Haftanın kadrosunda, Tokat Belediye Plevnespor’u 4-2 mağlup eden Muşspor Kulübü’nden iki futbolcu da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan haftanın 11’inde, Muşspor’un başarılı oyuncuları Yusuf Yıldırım ve Akın Akman da yer buldu. Her iki oyuncu da, Muş Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada rakip fileleri birer kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.

Takımın hücum gücüne verdikleri katkı ve sahadaki üstün performanslarıyla dikkat çeken Yusuf Yıldırım ve Akın Akman, taraftarların da takdirini topladı. Muşspor Kulübü, aldığı bu galibiyet ve oyuncularının bireysel başarılarıyla birlikte Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde ligdeki çıkışını sürdürüyor.

Muşspor Kulübü, son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çekerken, haftanın 11’ine seçilen takımın genç yeteneği 25 yaşındaki sağbek oyuncusu Yusuf Yıldırım, hedeflerine odaklandıklarını ifade ederek, "Takımımızın başarısı için sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu hafta attığım gol ve haftanın 11’ine seçilmek benim için büyük bir gurur. Ama bu bireysel başarıdan çok takım olarak aldığımız 3 puan daha önemliydi. Bize destek olan taraftarlarımıza ve her zaman yanımızda olan yönetimimiz ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonuna kadar bu çıkışımızı sürdürüp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Oyuna sonradan girmesine rağmen kısa sürede sergilediği üstün performansla 1 gol ve 1 asist ile maçı tamamlayarak haftanın en iyi 11’ine seçilen yetenekli futbolcu Akın Akman ise "Böyle önemli bir maçta gol atmak ve haftanın en iyi 11’inde yer almak benim için çok anlamlı. Ama en büyük pay takım arkadaşlarımın. Hep birlikte mücadele ettik, pes etmedik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu başarıyı tüm takım arkadaşlarıma ve bizi yalnız bırakmayan Muş halkına armağan ediyorum. Mücadelemiz devam edecek, daha yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.