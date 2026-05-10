Muşspor’dan “kaza” iddialarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Muşspor, Nesine 2. Lig play-off final maçının ardından sosyal medyada yayılan “taraftar otobüsü kaza yaptı” iddialarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Diyarbakır dönüşünde Kulp yolunda taraftarları taşıyan aracın kaza yaptığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Sosyal medyada dolaşan, taraftarlarımızı taşıyan aracın Diyarbakır dönüşü Kulp yolunda kaza yaptığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.” ifadelerine yer verildi.

Kulüp ayrıca taraftarların sağlık ve güvenliğiyle ilgili yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

Muşspor, dün Diyarbakır’da oynanan Nesine 2. Lig play-off finalinde Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı.