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Muş’ta 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 13:47
  • Giriş: 31.01.2024 13:47
  • Güncelleme: 31.01.2024 13:47
Kaynak: İHA
Muş’ta 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan aramada, batı illerine gönderilmek üzere malzemelerin arasına gizlenmiş 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı” denildi. 

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