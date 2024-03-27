Muş’ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışından dolayı kapanan 24 köy yolunun tekrar açılması için ekipler çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle köylerde hayat durma noktasına geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediğini belirten Yentür, köy yollarının bir an önce açılması için ekiplerin çalıştığını ifade etti.