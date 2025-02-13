Muş’ta 25 köy yolu kapandı

Muş’ta yüksek kesimlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğünü belirterek, kapalı olan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.