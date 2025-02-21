Muş’ta 303 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta yoğun kar yağışı dolayısıyla çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken İl Özel İdaresi ekipleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 303 köy yolunda çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Valilik yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün il genelinde okulları tatil etti.