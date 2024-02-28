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Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 28.02.2024 13:07
  • Giriş: 28.02.2024 13:07
  • Güncelleme: 28.02.2024 13:07
Kaynak: İHA
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Muş’un Hasköy-Bitlis’in Mutki kara yolunda etkili olan kar fırtınası nedeniyle 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muş’un Hasköy ile Bitlis’in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle 5 araçtaki 15 kişi mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 saat süren karla mücadele çalışması sonucunda mahsur kalan araçları ve vatandaşları kurtararak yolu trafiğe açtı. 

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