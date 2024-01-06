Muş’ta 70 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 125 köy yolunun 70’i ulaşıma açılırken 55 köy yolunda ise yol açma çalışmalar devam ediyor.

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 125 köy yollarında başlatılan çalışmalarla 70’i ulaşıma açılırken, 55 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün gece itibari ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy yolunun halen kapalı olduğunu ifade ederek, vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını söyledi.

Acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini aktaran Yentür, sahada 7/24 esasına göre karla mücadele edeceklerini belirtti.