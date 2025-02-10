Muş’ta Alparslan-2 Barajı buz tuttu

Muş’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Alparslan-2 Barajı’nın yüzeyi buzla kaplandı.

Muş’ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Alparslan-2 Barajı’nın yüzeyi buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle dereler ve göletler de donarken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kış mevsiminin çetin geçtiğini belirten kent sakini Ömer Varlık, "Muş’ta son zamanlarda etkili olan soğuk hava Alparslan-2 Barajı’nın donmasına neden oldu. Genel olarak baktığımızda kış mevsimi bu sene her ne kadar güzel geçmiş olsa da son günlerde özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden dolayı bölgede don olayları meydana geldi. Donan barajın üzerine kar yağması da ayrı bir güzel oldu" dedi.