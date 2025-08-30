Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Güncel
  • 30.08.2025 01:00
  • Giriş: 30.08.2025 01:00
  • Güncelleme: 30.08.2025 01:02
Kaynak: İHA
Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Muş’taki arazi kavgası sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, arazi meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada V.G hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından güvenlik önlemlerin alınması ile Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol