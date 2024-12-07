Muş’ta bir polis evinde ölü bulundu
Muş'ta görev yapan polis Yunus Yavuz, evinde ölü bulundu. 34 yaşındaki Yavuz'un kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA
Muş'ta görev yapan polis Yunus Yavuz, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Muş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru 34 yaşındaki Yunus Yavuz'dan haber alınamaması üzerine evine giden arkadaşları Yavuz’u evinin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.
KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR
Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, polisin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgular, Yunus Yavuz’un kalp krizi geçirdiği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.