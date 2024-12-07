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Muş’ta bir polis evinde ölü bulundu

Muş'ta görev yapan polis Yunus Yavuz, evinde ölü bulundu. 34 yaşındaki Yavuz'un kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Güncel
  • 07.12.2024 13:58
  • Giriş: 07.12.2024 13:58
  • Güncelleme: 07.12.2024 14:03
Kaynak: İHA
Muş’ta bir polis evinde ölü bulundu
Fotoğraf: İHA

Muş'ta görev yapan polis Yunus Yavuz, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Muş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru 34 yaşındaki Yunus Yavuz'dan haber alınamaması üzerine evine giden arkadaşları Yavuz’u evinin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, polisin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgular, Yunus Yavuz’un kalp krizi geçirdiği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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