Muş’ta evin tavanı çöktü: 1 ölü

Muş’un Bulanık ilçesinde bir evin tavanının çökmesi sonucu 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erentepe beldesi Gülçimen Mahallesi’nde ahşap tavanlı müstakil evin tavanıında çökme meydana geldi. Bu sırada evde bulunan Zeynep Ataç (85), enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yaşlı kadının cansız bedeni enkaz altından çıkartılarak Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.