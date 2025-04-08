Muş’ta fırtına çatıları uçurdu

Muş’ta sabah saatlerinde etkili olan fırtına, bazı binaların çatılarını uçurdu.

Muş’ta sabah saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde bazı binaların çatıları uçarken, maddi hasar meydana geldi. Rüzgarın aniden etkisini artırmasıyla birlikte özellikle yüksek katlı binaların çatıları zarar gördü. Uçan çatı parçaları vatandaşlarda korku dolu anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önce yaptığı uyarıda Muş ve çevresinde kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve fırtınanın beklendiğini duyurmuştu. Fırtına sonrası, hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.