Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muş’ta hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.02.2025 10:59
  • Giriş: 13.02.2025 10:59
  • Güncelleme: 13.02.2025 10:59
Kaynak: İHA
Muş’ta hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı

Muş’ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tatvan-Elazığ seferini yapan yük treni, merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte Mazlum Kandemir’in kullandığı 06 AEL 613 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kandemir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol