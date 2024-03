Muş’ta kar kalınlığı 4 metreye ulaştı

Muş’ta kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda ekipler zorlu hava şartlarına rağmen özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman çığ tehlikesi de atlatıyorlar.



Muş’ta çığ tehlikesiyle karşı karşıya olan ekipler, yer yer kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 10 köy ve 18 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunun kapanması ile harekete geçen ekipler, düşen çığda saniyelerle kurtuldular.

Kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı bu yolda, ekipler çığ tehlikesi korkusu altında adım adım ilerliyorlar. Yolu sürekli ulaşıma açık tutmak için kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen il özel idaresi şeflerinden Nazım Diner, “3 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. 10 köy ve 18 mezranın yolu şu an kapalı. Şu an çalışmamız devam ediyor. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmaktan zorlanıyoruz. Yaklaşık 3-4 metrekare kar kalınlığı var. Arkadaşlarımız çığ nedeniyle şu an çalışmaktan zorlanıyorlar. Yarım saat önce de hafif bir çığ düştü. Çok şükür arkadaşlarımızdan kimseye bir şey olmadı. Saat 07.00’den beri yol açma çalışmasını yürütüyoruz ancak 300 metre yol açmışız. Sert kar tabakasından dolayı çalışmakta güçlük çekiyor. Biz açıyoruz, fırtına kapatıyor. Yine de çalışmamız devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yollarımızı ulaşma açacağız” dedi.