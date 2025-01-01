Muş’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Muş’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolları, ekiplerin yoğun çalışması ile ulaşıma açıldı.

Muş’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolları, Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metreye kadar ulaştığı bölgelerde, ekipler kar küreme çalışmaları yaparak yolları temizledi.