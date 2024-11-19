Muş’ta karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Muş’ta gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 yurttaş, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi, 10 köy ve 22 mezranın yolunu ulaşıma kapattı.

Öğlen saatlerinde Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkisinde rüzgar enerjisi santralinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi, nöbet dönüşünde araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı.

Mahsur kalan yurttaşlar durumu il özel idaresine bildirerek yardım istedi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler duruma müdahale ederek, bölgede yol açma çalışması başlattı.

5 saatlik bir çalışmanın ardından mahsur kalan yurttaşlara ulaşan ekipler, yolu yeniden ulaşıma açarak kaldıkları yerden kurtardı.

Gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Üçevre grup köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Özel İdare İş Makinesi Operatörü Osman Kalaycı, şunları söyledi: