Muş’ta minibüs şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 10 kişi yaralandı

Muş’tan Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak üzere yola çıkan yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır 10 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Bulanık-Malazgirt karayolunda meydana geldi. Bulanık ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 1’i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İG-ŞAK-