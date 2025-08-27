Muş’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Muş’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.