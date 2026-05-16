Muş’ta otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Muş-Hasköy kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 20 yaşındaki sürücü T.N. yaşamını yitirdi, araçta bulunan üç kardeşi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

  • Giriş: 16.05.2026 07:40
  • Güncelleme: 16.05.2026 07:54
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Muş’ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Otomobil sürücüsü T.N.'nin (20) öldüğü kazada, yolcu konumundaki kardeşleri R.N., H.N. ve N.N. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muş-Hasköy kara yolu Karaağaçlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve kardeşleri R.N., H.N. ve N.N., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan T.N., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 3 kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

