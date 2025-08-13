Muş’ta otomobille ticari araç çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Muş’ta otomobille ticari aracın çarpışması sonucu çıkan yangında bir sürücü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 03.00 sıralarında Murat Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen ticari araç ile bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Araçta sıkışan sürücü Hakan Asya, çıkan yangından kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yol kenarındaki otluk alana da sıçrayan yangın, çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.