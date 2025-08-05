Muş’ta oyuncaklı otobüse yoğun ilgi

Muş’ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, sürücüsü tarafından oyuncaklarla süslendi. Hem çocuklar hem de yetişkinler otobüse yoğun ilgi gösterdi.

Şoför Serkan Saral’ın kişisel çabalarıyla süslenen otobüs, kent merkezinde sefer yaptığı güzergahlarda yolcuların beğenisini topladı. Otobüsün içini peluş oyuncaklarla donatan Saral, yolculara keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Şehir merkezinde hizmet veren otobüsün camlarına ve iç kısmına yerleştirilen peluş ayıcık, tavşan, ördek gibi oyuncaklar hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekti.

Oyuncaklarla süslenen otobüsün yolculara pozitif enerji verdiğini söyleyen Saral, "Oyuncakları sevdiğim için minibüsümü bu şekilde süsledim. Aynı zamanda aracımı da çok seviyorum. Şehir içinde çalıştığımız için biraz farkındalık oluşturmak istedim. Yolcuların güzel vakit geçirmesini, çocukların binince fotoğraf çekebilmesini istedim. Gelenler oluyor, oyuncaklarla oynayanlar var. İsteyen çocukları da kırmıyorum; birkaç parçayı hediye ettim. Özellikle bazı yolcular duraklarda bekleyip ‘03 numaralı araç gelsin’ diye tercih ediyor. Gördüklerinde seviniyorlar, gelip fotoğraf çekiyorlar, sohbet ediyoruz. Günümüz böyle keyifli geçiyor" dedi.

Şoför Saral, sadece iki gün içinde çocukların isteği üzerine çok sayıda oyuncak dağıttığını belirtti. Minibüs, hem kentte hem de sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.