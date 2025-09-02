Muş’ta park halindeki otomobil alev aldı

Muş-Bitlis karayolunda park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muş-Bitlis karayolu üzerindeki Ahmed-i Hani Parkı yanında park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.