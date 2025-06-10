Muş’ta takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Yaramış köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.