Muş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muş’ta takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, kardeşi ise yaralandı.

Muş-Bingöl Karayolunun 10 kilometresindeki Murat Köprüsü mevkiinde 41 yaşındaki Fuat Yonat yönetimindeki 16 ANC 146 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde ölürken 33 yaşındaki kardeşi Mazlum Yonat ise yaralandı. Bunun üzerine bölgeye, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İki kardeş ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.