Muş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Muş’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Muş Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VV 0195 plakalı otomobil ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.