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Muş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.03.2025 10:20
  • Giriş: 30.03.2025 10:20
  • Güncelleme: 30.03.2025 10:20
Kaynak: İHA
Muş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Muş’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Muş Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VV 0195 plakalı otomobil ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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