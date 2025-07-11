Muş’ta traktör uçuruma yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı
Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Hoşgeldi köyünde, iki römorklu bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 15 yaşındaki F.K.’nın durumunun kritik olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Muş’un Bulanık ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık’a bağlı Hoşgeldi köyünde meydana geldi.
Arkasında iki römork bağlı olan traktör, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada S.K. (47), F.K. (17) ve F.K. (15) isimli şahıslar yaralandı.
Yaralılar ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılırken, F.K.’nın (15) durumunun kritik olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.