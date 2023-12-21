Muş’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Muş’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sunay Mahallesi Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi Atatürk Çocuk Parkı civarında saat 21.30 sularında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücülerin isimlerinin henüz belirlenemediği araçların karıştığı zincirleme kazada yaralanan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri alanın güvenliğini sağlarken olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bilgisi alındı.