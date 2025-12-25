Mustafa Atapay'ın 'Gökçehre' adlı yeni şiir kitabı okurlarıyla buluştu

Eski Kalp, Kayıp Zaman Defteri, Ruh Tabancası, Tuz, Göğün Topraktaki Aklı adlı beş şiir kitabıyla edebiyat dünyasındaki yerini alan Mustafa Atapay'ın Dönüş Yayınları etiketiyle çıkan 'Gökçehre' adlı yeni şiir kitabı okurlarıyla buluştu.

Mustafa Atapay, yeni kitabı ile ilgili şunları söyledi:

"Şiir yazıyordum çocukken de. Çocukken çocuk olduğumu bilmiyordum. Büyüklere bakınca çocukluğumu bildim. Hiç kimseye bakmasam sonsuza kadar çocuk kalabilirdim. Neden Pele’yi değil de Maradona’yı sevdim. Yazlık sinema Jaws Alasko Frigo. Neden yaz geceleri göğe bakarız. Yıldızların var olduğuna inanırız. Gök sineması. Ortaokulda Orhan Veli’nin kitabını almıştı babam. Futbola meyil verişim. Kızlardan hiç kimseyi âşıklardan Veysel’i. Günlerden salıyı sevişim. Yılbaşını değil de Noel Baba'yı sevmiştim. Taze fasulyenin annemin ellerindeki çıtırtısını. Peygamberlerden Hızır’ı. Galatasaray’ın 5-1'lik Avrupa maçı rövanşını. Nasrettin Hoca’yı. Kalecinin degajında topun bir gün havada asılı kalacağını. Sanki şiir örülmüş ve her an örülen bir şey. Evren gibi ilerleyen hiç gerilemeyen. Sanki şiir atomdan daha büyükse. Şiir şöyle bir şeydir. Bir gün ilkokul hocamız tüm sınıfa birden simit ısmarlamaya karar vermişti.

İşte şiir de bir ok gibi aniden fırlar. Sanırım şiir beni kalbimden vurdu. Sesi toprağa değen şairleri seviyorum. Toprak sahicidir uçmaz. Özetle şiiri seviyorum toprağı sevdiğim gibi. Şiirimi kendimi kuyuya sarkıtıp sesleniyorum. Kuyu bir mağaraya dönüşüyor ve beni yutuyor. Ağızımı açınca Asaf Halet'in dizelerini mağara duvarında görüyorum. Ömer Hayyam o mağarada kuyu kazıyor. Semaya bakabilmek için. Ahmet Haşim yanımdan geçiyor rüzgâr sesi çıkartarak. Sonra saz âşıkları oturmuşlar söyleşiyorlar. Dede Korkut yanıma gelse diyorum hatalarımı kulağıma fısıldasa. Bana öğütler verse. Mağaranın kapısı aralanıyor. Bir çınarın gölgesi altında buluyorum kendimi şiirler yazarken. Ayaklarım hem batıda hem doğuda kafam yok."