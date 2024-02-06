Mustafa Bozbey: 1 Nisan’dan sonra su faturaları yüzde 25 inecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçildiği takdirde su faturalarını yüzde 25 indireceklerini söyledi. Bursaspor’a destek sözü de veren Bozbey, “Siyasiler Bursaspor’un üzerinden elini çekecek, çektireceğiz. Biz Bursaspor’a destek vereceğiz ama yönetimine karışmayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten bir düğün salonunda vatandaşlarla buluştu.

Selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, deprem ve kentsel dönüşüm sorununa değindi ve şehrin tümünde bir planlama yapılmasını vurguladı.

Bursaspor’un durumuna değinen Bozbey, “Bursaspor’un bu hale gelmesinin müsebbibi, mevcut belediye yönetimleridir. Bursaspor’un hali böyle mi olmalıydı? Çocuklarımızın hayalleri yıkıldı. Geçmişte çocuklara hedeflerini sorduğum zaman, ‘Bursaspor’da oynamak’ diyorlardı. Yol altı dediğimiz mahallelerde çocuklarımızın hayalleri vardı. 31 Mart’tan sonra yeni bir dönem başlayacak ve siyasiler Bursaspor’un üzerinden elini çekecek, çektireceğiz. Biz Bursaspor’a destek vereceğiz ama yönetimine karışmayacağız” diye konuştu.

"BURSA'NIN ULAŞIM SORUNU VAR”

Bursa'nın ulaşım soruları olduğunu da ifade eden Bozbey, şunları söyledi:

“Bursa’nın sorunları sadece kentsel dönüşüm değil. Bursa’nın ulaşım sorunu da var. Bir yerden bir yere ulaşamıyorsunuz. Gece 00.00 denildiğinde Bursaray duruyor. O saatten sonra insanlar misafirliğe gidiyor, dönemiyor. Bursaray saat 02.00’ye kadar uzatacağız. Öğrenci kardeşlerime seslenmek istiyorum. Öğrenciler Bursaray’a bindiklerinde yüzde 75 daha ucuza gidecek. 0-4 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte binen anneler ücretsiz olarak bir yerden bir yere ulaşacaklar, bunu sağlayacağız.”

"SU FATURALARI YÜZDE 25 İNDİRİLECEK"



Bu şehirde yaşamanın pahalı olduğunu dile getiren Bozbey, “Dağ, ova, deniz var ama en pahalı sulardan bir tanesini biz içiyoruz. 1 Nisan’da göreve geldiğimizde su faturaları yüzde 25 düşecek” dedi.



