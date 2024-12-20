Mustafa Bozbey, görevdeki 9 ayını değerlendirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık dönemde belediye ve iştirakler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri ‘Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaştı. Toplantı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Bozbey, Bursa adına geride bıraktıkları bir yılın değerlendirmesini yapmak ve geleceğe dair hedeflerini, umutlarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Kentte yaşayan herkesin hayatına dokunmak, mutluluğunu artırmak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Bozbey, “9 aylık süreçte Bursa’mızın her köşesinde eşitliği sağlamak adına birçok çalışmayı başlattık. Ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal hizmetlerden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda projeler ürettik. Amacımız, her bir hemşehrimizin bu kentin imkânlarından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak ve Bursa'mızı örnek bir dünya kenti haline getirmek. Bu süreçte karşılaştığımız zorluklar ve engellemeler de oldu. Kendileri din istismarı yapanlar, bizleri kayyumla dahi tehdit ettiler. Şunu bilsinler ki; milletin iradesine ve seçilmiş makamlara saygı duymayan hiçbir anlayış, demokrasimizin kök salmasına engel olamayacak; adaletin ve halkın gücü daima galip gelecek. İnancımız, kentimize olan sevgimiz ve sizlerden aldığımız güçle bu zorlukları birlikte aştık, aşmaya devam edeceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERE ULAŞIM 5 TL”

Bozbey, hayata geçirecekleri projelerle Bursa’yı çok daha ileriye taşıyacaklarını anlattı. Bozbey, “İhtiyaç sahiplerine desteklerimizi sunduk. Emeklilere desteklerimiz var. Her gün 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ücretsiz ekmek ulaştırıyoruz. Yerel üreticilerden ve kadın kooperatiflerinden aldığımız ürünleri Besaş üzerinden satarak onlara destek oluyoruz. Burskoop üzerinden öğrencilerimize desteklerimiz sağlamaya devam edeceğiz. Okul öncesi çocuklarımıza kırtasiye desteği verdik. Öğrenciler, Türkiye’de sadece Bursa’da 5 TL’ye bir yerden bir yere ulaşabiliyor. Okullarımıza destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Çiftçilere de önemli katkılar sunduklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Mustafakemalpaşa’da, Türkiye’nin örnek tesislerinden bir tanesini açtık. Tesisi, çiftçiye destek maksatlı hizmete açtık. Yakın zaman içerisinde bir başka bölgede yine çiftçimize destek için sıvı gübre tesisimizi de kuracağız. Pandemiyle toprağın, suyun ve enerjinin kıymetini anladık. Bu üç konuda hassasiyetimiz var. Bursalıları sağlıklı gıdayla buluşturmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her destek, Bursalıların sağlıklı gıdaya erişmesi ve hesaplı bir şekilde almasına yöneliktir” diye konuştu.

Kentin güney ve kuzeyinde yolların açılmaya devam ettiğini hatırlatan Bozbey, “17 ilçemizde asfaltlama çalışmaları, yol açma çalışmaları, yeni yol çalışmaları ve köylere bağlantı yolları yapıyoruz. 9 ay içerisinde yaklaşık 96 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. 287 kilometre sathi kaplama yaptık. Bu çalışmalarla yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Çalı ve Demirtaş arasında bir tramvay sistemi için fizibilite rapor çalışmaları devam ediyor. Raporlar çıktıktan sonra ihale aşamasına geleceğiz. Yine bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Bursaray için 24 adet hafif raylı sistem vagonu alım sürecini başlattık. Naim Süleymanoğlu Bulvarı’nda, 2024 Ekim ayında başladığımız karayolu imalatlarını, 2025 yılı Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“HANLAR BÖLGESİ’NİN 24 SAAT YAŞAMASI LAZIM”

Bursa’nın turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Bursa’da geceleyen turist sayısı 1,4’tür. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Bursa’nın bu rakamlarda olmasını hepimiz oturup düşünmeliyiz. Özel çalışma grupları oluşturarak toplantılar yaptık ve belirli bir noktaya geldik. Hanlar Bölgesi, akşam saatlerinde kapanıyor. Hanlar Bölgesi’nin 24 saat yaşaması lazım. Birçok tarihi birikimimiz var. Bursa’ya gelen turistleri kafile halinde birçok noktaya götürmeliyiz, gezdirmeliyiz. Eğlenebileceği mekanları oluşturmalıyız. Aksi takdirde turist burada durmuyor. Akşamları İstanbul’a dönüyor. Esnafımıza ve kentimize katkı sağlayacak, istihdamı artıracak bir çalışma içerisindeyiz. Sahip olduğumuz kaplıcaları daha Bursalılar tanımıyor. Öncelikle var olan değerlerimizi Bursalıların tanıması gerekiyor” diye konuştu.

Bursa’nın havasının kirliği olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “İş dünyası isterse havamız temiz olur. İş dünyası isterse derelerimiz temiz akar. Bu konuda asla müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. İnsanlarımız zehirli hava soluyor. Hangi fabrikadan atıkların geldiği belli. İnsan sağlığına kast edenleri 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak teşhir edeceğimizi belirtmek istiyorum. Şehir içerisinde geri dönüşümle ilgili deposu bulananlar dikkatli olmalıdır. Bu sene 3 tane büyük yangın oralarda oldu. İlçe belediyeleri bu tesislerin kurulmasına izin vermemeli. Olanların da kontrollü bir şekilde taşınması sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

“TAHSİSLERİNİ İSTİYORUZ”

Bozbey, şunları söyledi: “Havuzlu Park daha önce Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisliydi. Daha sonra Bakanlık üstlenmiş. Ama parayı biz harcıyoruz. Kim işletecek? Buradaki Bakanlığa ait İl Müdürlüğü işletecek. Biz artık tahsisi olmayan, belediyeye tahsisi yapılmayan, protokolü yapılmayan yerlere para harcamayı zul sayıyoruz. Gerekli yerlere bildiriyoruz. Soruşturmaları yapılıyor. Bursalının parasının harcandığı her yerin mutlaka Bursa’da kalması adına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsislerini istiyoruz. Yasal olarak Bursalılar adına ödemiş olduğumuz paraların geri alınması için yasal prosedürleri uygulayacağız.”