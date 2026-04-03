Mustafa Bozbey hakkında rüşvet iddialarına Emek 22 Sitesi yönetimi ve ruhsat sahibinden yalanlama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla 31 Mart Salı günü gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki rüşvet iddialarına, söz konusu Emek 22 Sitesi yönetimi, yapı ruhsat sahibi ve site sakininden yalanlama geldi. Durumu anlatan Emek 22 Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Yalçın, şunları söyledi:

“Yakın zamanda haber kanallarında duyduğumuz bazı itiraflara şahit oluyoruz. Burada özellikle Deniz Bozkurt'un bazı beyanları var. Ama bahsettiği tarihlerde kendisinin zaten site ile hiçbir ilişiği olmamış. Kendisi buraya 2022-2023 yılında mevcut akrabasının ortağı olarak siteye geliyor. Yaklaşık 700 kişiyi dolandırıyor bu Deniz Bozkurt adlı şahıs. Biz bunların tespitini yapıyoruz. Gerekli emniyetlere, tabur müdürlüklerine de şikayetlerimizi yapıyoruz.

Bugün kendisi haber kanallarında ve sosyal medyada, Mustafa Bozbey ile 2025 yılında x kafede oturduklarını, ruhsat için rüşvet verdiklerini iddia ediyorlar. Zaten belediyelerde bir ruhsatın süresi yaklaşık 5 yıldır. 2017'den 2020'ye kadar ruhsatımız süreliydi. 2022'den sonra buranın resmi ruhsatının süresi bitti. Akabinde 2024 yılında da Bakanlığımız ile fesih davası açtık. Zaten 2 yıl boyunca burada inşaat imalatı olmuyordu. Bakanlığımız da burayı feshetti. Onların 2023'ten beri herhangi bir faaliyet olmadı.”

“BU OPERASYON SÜRECİ İLE ALAKALI BURADA BİR SÜRÜ MAĞDUR VAR”

Avukat Nuh Metehan Acar ise şunları söyledi:

“En nihayetinde bir operasyon süreci söz konusu. Bu operasyon süreci ile alakalı burada bir sürü mağdur var. Burada yapılması gereken bir şeyler var. Emniyet mensupları da bununla alakalı gerekenleri yapıyorlar ama burada şöyle bir tezatlık var: Dün geceden itibaren bazı büyük yayın kuruluşlarının bazı haber sayfalarında, bazı şahıslar mağdur ya da müşteki sıfatıyla Deniz Bozkurt'un ifadesini okudular.

Burada özellikle 22 Emek Sitesi üzerinden nemalanmaya çalışan bazı müteahhitlerin -ki bunlar Deniz Bozkurt- şu anda operasyon dahilinde sorgusu yapılan Sırrı Aydın üzerinden bir politika yürütmeye çalıştılar. Bu yürüttükleri politikada ruhsatların olduğunu ancak var olan ruhsatlar üzerinden hak edişleri alabilmek için paralar verdiklerini iddia ediyorlar. Şimdi ben bazı tezatlıklardan bahsetmek istiyorum. Özellikle Deniz Bozkurt'un beyanları haber kanallarında geçtiği için. Bu şirketle alakalı 2022 yılında Deniz Bozkurt'un kısa bir zaman aralığında küçük bir hissedarlık boyutunda ortaklığı mevcut oluyor ve bu ortaklık sağladığı süreçte sözleşmeli daire olarak geçen bir sistemle birçok insanı mağdur ediyorlar.”

“MEVCUT OLAN BİR RUHSAT VARSA RÜŞVET VERİLMEZ”

Mağdur edildiğini belirten Mehmet Zinar, “Deniz Bozkurt’un iddia ettiği rüşvet konusu yalandır. Çünkü 2017-2018’de buranın müteahhiti Tuğrul Kutluay. Deniz Bozkurt diye biri hiçbir şekilde ortada yok. 2022'de Deniz Bozkurt şirketin bir kısmını devralıyor. 2023'e kadar sözleşmeli yerler satılıyor. Ondan sonra burayı Suat Sırrı Aydın'a geri devrediyor. Burası rüşvet verecek bir yer değil. Buranın ruhsatı zaten mevcuttu. Mevcut olan bir ruhsat varsa rüşvet verilmez. Deniz Bozkurt'un madem 14 milyon parası vardı da neden 14 milyon parayı rüşvete veriyor ama buraya bir çivi çakmıyor” dedi.

Yapı ruhsat sahibi İsmail Şeker ise, “31 Aralık 2012 tarihinde biz belediyeden ruhsatımızı çıkardık. Belediye bize herhangi bir para vermedi. Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında kamu yararına arsa terki verdik. Onun karşılığında ruhsatımızı aldık. Deniz Bozkurt’un cebinde bin lira para yoktur, hırsızdır. Bu iddia ettiği parayı da devletten geri almaya çalışıyor. Derdi budur” diye konuştu.