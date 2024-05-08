Mustafa Bozbey, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 215 oyla Marmara Belediyeler Birliği'nin 2019-2024 Dönemi Başkanı seçildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Meclis’i, 2024-2029 dönemi yönetimini seçti.

İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen MBB Meclis toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2019-2024 Dönemi MBB Başkanı Tahir Büyükakın birer konuşma yaptı.

MUSTAFA BOZBEY BAŞKAN SEÇİLDİ

İmamoğlu ve Büyükakın’ın ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Divan Başkanı sıfatıyla bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, yeni yönetim için seçim yapılması ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aldığı 215 oyla, MBB’nin 2019-2024 Dönemi Başkanı seçildi. Divan Başkanı Akgün; Büyükakın, Bozbey ve İmamoğlu’nu sahneye davet etti.

Büyükakın’dan başkanlığı devralan Bozbey, MBB Başkanı sıfatıyla ilk konuşmasını yaptı.

Bozbey, “Büyük bir sorumluluk verdiniz. Bu sorumluluğun farkındayız. Ve bizi başkanlığa layık gören, destekleyen, aynı zamanda yine yönetimlerde encümen üyelerimize, komisyon üyelerimize, denetim kurulu üyelerimize, başkan vekilimize vermiş olduğunuz desteklerden, oylardan dolayı da teşekkür ediyorum. Onları da kutluyorum. Bundan böyle hep beraber Marmara Belediyeler Birliği’ni, geldiği süreci bir basamak, iki basamak daha yukarıya çıkararak, şehirlerimize katkı sunan, destek veren ve noksan olan yerlerinde onların yanında olan, dayanışan bir kurum haline getireceğiz ve hedefimiz bu yönde devam edecek” dedi.