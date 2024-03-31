Mustafa Bozbey oyunu kullandı: Kazanan Bursa olsun

CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, oyunu kullanıp, "Sandıktan ne çıkarsa çıksın; kazanan Bursa'mız olsun" açıklaması yaptı.

Güncel 31.03.2024 15:37 Giriş: 31.03.2024 15:37

Güncelleme: 31.03.2024 15:40 Kaynak: DHA

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