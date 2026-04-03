Mustafa Bozbey tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Üç gün önce gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindeki 56 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi 23.00 sularında sona eren Başkan Bozbey tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bursa'daki operasyonda gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey adli kontrolle serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER

Soruşturmada; Ramiz Bozbey, İldam Aydın Bozbey, Muhkim Demirtaş, Orhan Tosun, Naci Kale, Necati Eren, Aytunç Esendemirci, Bahri Atalay, Selda Nartop, Semih Atlı, Bahadır Ablay, Ersel Çakır, Fatih Salman, Hüseyin Gür, Mehmet Necati Çelebi, Metin Yaşar Çelik, Murat Hasan, Serkan Çağlar, Sertaç Aşlak, Tarık Tarım, Tolga Şen, Ümit İrven, Abdülkadir Alkan, Berat Göral, Doğan Gündüz, Fuat Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör, Faruk Bakgör, İhsan Rızvanoğlu, Muzaffer Rızvanoğlu, Mehmet Ziya Arslan, Naci Abay, Nevzat Güleneli, Orhan Çelebi, Sertaç Karaalp, Şener Arslan, Şevket İlhan, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Zafer Arslan, Zafer Rızvanoğlu, Serkan Bayram, Batuhan Abay, Sırrı Aydın'ın da tutuklanması istendi.

Öte yandan Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer'in yanı sıra Ertan Bozbey, Züleyha Esendemirci, Mehmet Ali Döner, Elif Döner, Cansu Pınar Hayırlıoğlu, Şevket Gündüz, Yılmaz Adıgüzel, Fahrettin Çakır, Yalçın Işıkyıldız, Serdar Günışık, Kübra Ablay, Alper Biçer, Tuğrul Kutluay hakkında da tutukluluğa sevk kararı verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘Rüşvet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından 31 Mart sabahı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan Ş.G. ve T.K'nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

57 kişi için ek gözaltı süresi alınırken, ifade alma işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyordu.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 7 şirkete dün (1 Nisan) kayyum olarak atandı.

Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararda, şüphelilerle firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve bazı şirketlerin "paravan" olarak kullanıldığına yönelik iddialar yer aldı.

