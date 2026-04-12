Mustafa Bozbey’den Bursaspor’a destek mesajı

Tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara Demirspor maçı öncesinde yaptığı paylaşımda Bursaspor’a başarı dileklerini iletti.

Spor
  • 12.04.2026 14:28
  • Giriş: 12.04.2026 14:28
  • Güncelleme: 12.04.2026 14:31
Kaynak: Spor Servisi
Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor’un Ankara Demirspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bozbey, paylaşımında Bursaspor’a başarı dileklerini iletirken Eskişehir’e giden taraftarlara değindi.

ESKİŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Mesajında, “Bursasporumuza bugün Eskişehir’de oynanacak Ankara Demirspor karşılaşmasında başarılar diliyorum. Kalbim, sevdasının peşinde yollara dökülen 30 binin üzerinde hemşehrimle birlikte” ifadelerine yer verdi.

Eskişehir halkına da teşekkür eden Bozbey, “Evini Bursasporumuza ve taraftarlarımıza açan misafirperver Eskişehir halkına da selamlarımı iletiyorum. Gün bizim, şampiyonluk bizim olsun” değerlendirmesinde bulundu.

