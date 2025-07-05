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Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Medicana kadrosuna katıldı

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 15:21
  • Giriş: 05.07.2025 15:21
  • Güncelleme: 05.07.2025 15:21
Kaynak: DHA
Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Medicana kadrosuna katıldı

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Mustafa Cengiz’i kadrosuna kattı.

Kariyerinde Arkas Spor ve Spor Toto formalarını terleten Mustafa Cengiz; 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 2021-2022 TSYD Turnuva Şampiyonluğu ve 2021 Millî Takımlar Avrupa Altın Ligi Şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe Kulübü transfer duyurusunda, “Mustafa Cengiz’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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