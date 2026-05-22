Mustafa Çiftçi bayram sürecindeki trafik tedbirlerini açıkladı: "Amacımız ceza yazmak değil"

Kurban Bayramı süresince alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin aktardığı bilgilere göre, 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personeli görev yapacak. Bu personelin 66 bin 481’i doğrudan trafik tedbirlerinde yer alacak.

Bayram boyunca şehirler arası güzergâhlarda trafik denetimleri artırılacak. Otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak, terminal çıkışlarında ve yol güzergâhlarında otobüsler başta olmak üzere tüm araçlar denetlenecek. Ayrıca 1.238 personel, otobüslerde “gizli yolcu” olarak denetim gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre helikopterlerle 9 ilde 108 saat, drone destekli ekiplerle ise 81 ilde 5 bin 828 saat olmak üzere toplam 5 bin 936 saat havadan trafik denetimi yapılacak.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin "Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değildir. Amacımız; kural ihlallerini, kazaları ve can kayıplarını azaltmaktır" dediği açıklamasının tamamı şöyle:

"Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerimizi büyük bir titizlikle planladık.

22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak Kurban Bayramı Tedbirleri kapsamında ülke genelinde 334 bin 17 kolluk personelimiz görev yapacak; bu personelimizin 66 bin 481’i doğrudan trafik tedbirlerinde görev alacaktır.

Bayram boyunca şehirler arası güzergâhlarda trafik denetimleri artırılacak; otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak, terminal çıkışlarında ve yol güzergâhlarında otobüsler başta olmak üzere tüm araçlar denetlenecektir. Ayrıca 1.238 personelimiz gizli yolcu olarak otobüslerde denetim gerçekleştirecektir.

HAVADAN DENETİMLER YAPILACAK

Havadan denetimlerimizi de yoğun şekilde sürdüreceğiz. Helikopterlerimizle 9 ilde 108 saat, drone destekli ekiplerimizle ise 81 ilde 5 bin 828 saat olmak üzere toplam 5 bin 936 saat havadan trafik denetimi yapılacaktır.

61 ilimizde bulunan 520 Elektronik Denetleme Sistemi ile 21 bin 682 kilometrelik güzergâhta hız denetimleri gerçekleştirilecek, vatandaşlarımız EDS noktalarını HAYAT 112 Acil mobil uygulamamız üzerinden görebilecektir. Ayrıca Emniyet ve Jandarmamızın toplam 1.581 mobil radar aracı da sahada görev yapacaktır.

Şehir içlerinde ise özellikle makas atma, hatalı şerit değiştirme, kırmızı ışık ihlali, takip mesafesine uymama ve seyir hâlinde cep telefonu kullanımı gibi kazalara sebebiyet veren ihlallere yönelik KGYS destekli denetimler yapılacaktır.

2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde maalesef 860 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Sadece hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve geçiş kurallarına uymama gibi temel kural ihlalleri yüzlerce canımızı aramızdan aldı.

Bu nedenle bir kez daha ifade etmek isterim ki; denetimlerimizin amacı ceza yazmak değildir. Amacımız; kural ihlallerini, kazaları ve can kayıplarını azaltmaktır.

Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır.

Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi için lütfen trafik kurallarına hassasiyetle uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, aşırı hızdan kaçınalım.

Yola çıkan tüm vatandaşlarımıza kazasız, belasız ve hayırlı yolculuklar diliyor; aileleriyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve muhabbet içerisinde nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum."