Mustafa Denizli şampiyonluk yarışını yorumladı

Ülke futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, Süper Lig’de Galatasaray’ın deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Galatasaray’ın maçın son bölümünde zorlandığını ifade eden Denizli, sarı-kırmızılı ekibin skora rağmen rahat bir oyun ortaya koyamadığını belirtti.

"YARIŞ ORTADA"

Deneyimli teknik adam, 2-0’lık skorların futbolun en riskli sonuçlarından biri olduğuna dikkat çekerek, bu tür skorların oyunun seyrini hızlı şekilde değiştirebildiğini dile getirdi.

Denizli, karşılaşmanın son dakikalarında Gençlerbirliği’nin daha fazla hücum ettiği bir oyun görüntüsü ortaya çıktığını vurguladı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mustafa Denizli, ligde mevcut tabloya rağmen sürecin henüz tamamlanmadığını ifade etti. Fenerbahçe’nin puan kaybının ardından oluşan puan farkının farklı senaryolarla değişebileceğini belirten Denizli, sezonun kalan bölümünde yarışın açık olduğunu söyledi.