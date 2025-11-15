Mustafa Denizli’den bahis soruşturmasıyla ilgili TFF’ye sert çıkış

Ülke futbolunda 'temizlik operasyonu' iddiasıyla başlatılan bahis soruşturmaları, hatalı açıklamalar ve geri adımlar nedeniyle büyük tartışma yarattı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun önce 152 hakemin, ardından da 1024 futbolcunun “aktif bahis oynadığı” iddiasıyla isimlerini paylaşması, ardından bu isimlerden bir kısmının suçsuz olduğunun ortaya çıkması süreci iyice içinden çıkılmaz hale getirdi.

Açıklanan listelerde yer alan hakem Zorbay Küçük, Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu suç duyurusunda bulunarak iddiaları reddetti. TFF de hızla bu isimlerin tedbirlerini geri çekti. Ancak kamuoyu gözünde soruşturmanın güvenilirliği ciddi biçimde sorgulanmaya başladı.

Süreci Aydınlık’a değerlendiren Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, hem soruşturmanın yöntemine hem de TFF’nin yaklaşımına sert eleştiriler yöneltti.

“BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL”

Denizli, delilsiz ve sonradan hatalı olduğu ortaya çıkan listelerin duyurulmasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirterek şunları söyledi: “Futbolcuların ve hakemlerin bahis oynadığına dair listeler açıklanıyor ama daha sonra bu insanların suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Bu süreç hiç sağlıklı ilerlemiyor. İnsanların ismi çıktıktan sonra aklanmaları bir şeyi değiştirmiyor. Kamuoyu önünde bir kere suçlu damgası yiyorlar.”

Denizli, TFF’nin “pardon” demesiyle hiçbir şeyin düzelemeyeceğini vurguladı: “Senin elinde delil olur, her şey olur açıklarsın. Pardon demek sizi kurtarmaz. Bu iş çocuk oyuncağı değil.”

“ADI GEÇENLERİN YÜZDE 30’UNUN İLGİSİ YOK!”

Deneyimli teknik adam, soruşturmada adı geçenlerin önemli bir kısmının bahisle hiçbir ilgisinin bulunmadığının ortaya çıktığını belirterek sürecin ciddiyetsiz yürütüldüğünü ifade etti:

“Bir hışımla başladılar ama adı geçen kişilerin yüzde 30’unun bu işlerle alakasının olmadığı anlaşıldı. Bu insanların onuru, ailelerinin gururu ne olacak?”

Denizli ayrıca bu kişilerin ileride yöneteceği veya oynayacağı maçlarda karşılaşabilecekleri olası tepkilerin de maddi manevi zarar yaratacağına dikkat çekti.

“ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR”

Operasyonun “Türk futbolunda büyük temizlik” iddiasıyla sunulduğunu ancak uygulamanın tam tersini ortaya koyduğunu belirten Denizli, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu süreç ‘temizlik’ diye başladı ama işler hiç de öyle ilerlemiyor. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar.”

Türk futbolunda son yılların en tartışmalı operasyonu, hem yöntem hem şeffaflık hem de hukuk açısından ciddi bir kriz olarak konuşulmaya devam ediyor.