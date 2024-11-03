Mustafa Destici asgari ücret için rakam, erken seçim için tarih verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da BBP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Destici, 2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına değinerek, "Temmuzda bizim çok ısrarımıza rağmen asgari ücrete ara zam verilmedi. Bursa bir sanayi kenti ve asgari ücretle çalışan belki de yüz binlerce kardeşimiz var. Asgari ücrete bir ara zam verilmedi. Memura verildi, memur emeklisine verildi, tüm SGK ve Bağ-Kur emeklilerine verildi ama asgari ücretliye verilmedi" dedi.

Asgari ücret için beklentilerini paylaşan Destici, "Dolayısıyla da asgari ücret en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında arttırılmalıdır. Bize göre asgari ücret 25 bin liranın altında olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM YANITI

Erken seçim hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine ise Destici, şunları söyledi:

"Eğer Türkiye, Anayasa değişikliğini başarabilirse o zaman farklı bir şey konuşuruz, ama yok anayasa değişikliği olmazsa ya da yapılan anayasa değişikliğinde siyasal yöntemle ve seçimlerle, partilerle ilgili bir düzenleme yapılmazsa o zaman benim öngörüm, erken seçimlerin 2027 ilkbaharında yani mayıs, haziran gibi olacağını düşünüyorum."