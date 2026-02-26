Giriş / Abone Ol
Mustafa Destici'den Akın Gürlek'e ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Bakanlıkta biraraya geldi.

  • 26.02.2026 18:20
  • Giriş: 26.02.2026 18:20
  • Güncelleme: 26.02.2026 18:24
Kaynak: ANKA
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’yle Bakanlığımızda bir araya geldik. Genel Başkan Sayın Destici’ye güzel temennileri ve nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."

