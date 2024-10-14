Mustafa Destici'den bankalara çağrı: "Limitini düşürenin kredi kartları iptal edilsin"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kart limitini düşüren yurttaşların kredi kartlarının iptal edilmesi için bankalara çağrı yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden çağrı yapan Destici, şunları söyledi:

“Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır:

Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, “savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan”, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.”

Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır:



Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks… pic.twitter.com/3YPgDOUnwW — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) October 14, 2024

YURTTAŞLARI HEDEF ALMIŞTI

Destici, kart limitine getirilmek istenen vergilere tepki gösteren yurttaşları da hedef almıştı, BBP Genel Başkanı, yurttaşlara "Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, DEM'lenmeye devam etsin” dedi.